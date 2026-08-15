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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم، السبت 15-8-2026، على مستوي السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا في مواجهة الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

 

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB والإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، والبركة، وبيت التمويل الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك إلى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، والعقاري المصري العربي، والمصرف المتحد، وميد بنك، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي، والمصري الخليجي، ومصر، والأهلي المصري، وHSBC".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر دولار

وسجل أعلى سعر دولار 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، وسايب، وقناة السويس، ونكست".

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