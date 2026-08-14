البنك المركزي المصري يعلن تفاصيل بيع أذون خزانة بـ 155.834 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات شراء أذون خزانة لدعم الاحتياجات التمويلية للحكومة وذلك من خلال طرح أدوات دين محلية في مزاد علني.

وفقًأ لنشرة الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية لتدبير احتياجات الخزانة العامة من التمويل.

تفاصيل المزاد

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع طلبات شراء أذون الخزانة التي قدمها المستثمرون وقبلتها الحكومة في أجلي 182 و364 يوما إلى نحو 2151 طلبًا تم قبولها فعليا من المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتخطت قيمة الطلبات مبلغ 155.834 مليار جنيه من أصل 115 مليار جنيه كانت مستهدفة؛ بمعدل نمو عن المستهدف وصل لـ 35.51% بقيمة 40,834 مليار جنيه.

وسجل حجم الطلبات المقبولة لشراء أجل 364 يوما نحو 793 طلبًا بقيمة 72.202 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول به الأجل 24.95% وأقل سعر بنسبة 29.9% وأعلى سعر بنسبة 25%.

بينما سجل حجم الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين نحو 1358 طلبًأ بقيمة 83.641 مليار جنيه من أقل 70 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول به الاكتتاب 25.6% وأقل سعر بنسبة 24.5% وأعلى سعر بنسبة 25.642%.