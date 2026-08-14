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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول أمريكى: دور الجيش أساسي للحفاظ على الاستقرار في لبنان

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل
أ ش أ

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، رئيس جمعية «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان»، السفير الأمريكي السابق إدوار جبريال، والوفد المرافق له، حيث جرى البحث في آخر التطورات المتصلة بلبنان والمنطقة.

وشدد المجتمعون على أهمية دور الجيش اللبناني في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فيما أشاد جبريال بالدور الأساسي الذي يؤديه الجيش في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

كما تناول اللقاء، الترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناجمة عن الاعتداءات والخروق المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إدوار جبريال السفير الأمريكي السابق

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