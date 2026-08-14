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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

30 أغسطس.. الأزهر ينظم اليوم العالمي للسرد القرآني كاملا بمشاركة جهات متعددة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

ينظم الأزهر الشريف فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني في 30 أغسطس القادم، بهدف سرد القرآن الكريم كاملا أو أجزاء منه في يوم واحد، وهي مبادرة سنوية شهدت في نسختها الماضية مشاركة تخطت 100 ألف شخص من مصر وآلاف آخرين من خارجها. 

30 أغسطس.. تنظيم اليوم العالمي لسرد القرآن 

وتشهد المبادرة مشاركة واسعة من جهات متعددة تشمل مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة للأزهر، والمعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ومدينة البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والإدارة العامة لرياض الأطفال، بالإضافة إلى مؤسسات ومراكز إسلامية وأفراد من مختلف دول العالم.

وأعلن المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، اختيار فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شخصية العام 2026، تقديرًا لمسيرته العلمية والفكرية والإنسانية، وجهوده العالمية في ترسيخ قيم السلام والتعايش، وتعزيز مكانة الأزهر الشريف باعتباره منارةً علميةً ودعويةً عالميةً تنشر الفكر الوسطي المستنير.

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، الذي تستضيفه جامعة الأزهر لأول مرة تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي»، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.

الأزهر اليوم العالمي للسرد القرآني السرد القرآني الأزهر ينظم اليوم العالمي للسرد القرآني كاملا 30 أغسطس المقبل

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