الأزهر ينظم اليوم العالمي للسرد القرآني كاملا 30 أغسطس المقبل

ينظم الأزهر الشريف، 30 أغسطس القادم، اليوم العالمي للسرد القرآني، وذلك لسرد القرآن كاملا في يوم واحد.

ويوافق اليوم العالمي للسرد القرآني 30 أغسطس من كل عام، حيث تُنظَّم فعاليات لسرد القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، أو سرد بعض أجزائه، وقد شهدت النسخة الماضية مشاركة أكثر من 100 ألف مشارك من داخل مصر، فضلًا عن آلاف المشاركين من خارجها.

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية، المعاهد الأزهرية الخاصة، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

فيما، أعلن المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، اختيار فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شخصية العام 2026، تقديرًا لمسيرته العلمية والفكرية والإنسانية، وجهوده العالمية في ترسيخ قيم السلام والتعايش، وتعزيز مكانة الأزهر الشريف باعتباره منارةً علميةً ودعويةً عالميةً تنشر الفكر الوسطي المستنير.

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، الذي تستضيفه جامعة الأزهر لأول مرة تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي»، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2026، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.