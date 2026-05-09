قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: كارلوس كارفهال خارج حسابات النادي الأهلي
أخبار السيارات| بـ 125 ألف جنيه سيارة مستعملة بتصميم الهاتشباك..5 عربيات رياضية 2026 الأولى بأرخص سعر.. ماذا تقدم رولز رويس جوست؟
رئيس البنك الأهلي يحذر المواطنين من تزايد حالات الاحتيال المصرفي
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يفشل في تمرير مشروع تعديل الدستور
مخطط ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لحل أزمة الرواتب الكبيرة في الأهلي
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي
دعاء يوم السبت.. بـ4 كلمات تجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة
آخر تحديث لـ سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم السبت 9-5-2026
رانيا فريد شوقي: اسم والدي هو الورث الحقيقي وسبب حب الناس ليا
تصل لـ 40 مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع والظواهر الجوية
تقنيات الدفع الكلي.. المواصفات الكاملة لسيارة سوبارو فورستر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم السبت.. بـ4 كلمات تجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة

دعاء يوم السبت
دعاء يوم السبت

لاشك أنه مع بداية أسبوع جديد يطرح لنا دعاء يوم السبت فرصة لتحقيق الأمنيات وأملاً ورجاءً ببداية أجمل ونهاية لأحزان أسبوع مضى ، بما يمكن القول بأن دعاء يوم السبت الذي حان موعده وأشرقت شمسه منذ دقائق قليلة، وبه فتحت أبواب الفرج والسعادة والتي يعد دعاء يوم السبت هو مفتاحها، فكما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضرورة فتح صفحة جديدة مع الله تعالى في كل وقت وحين ، واغتنام كل البدايات وأوقات الاستجابة ، ومن ثم يأتي دعاء يوم السبت كأحد البدايات التي من شأنها أن تغير حياته بهذا الأسبوع الذي بدأ للتو.

دعاء يوم السبت

  1. اللهم كما أن اليوم السبت بداية أسبوع جديد لنا اجعله بداية أجمل أقدارنا .
  2. اللهم أيقظنا على رزق لم نتوقعه وعلى خبر لم نفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة.
  3. يا رب يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع بيننا وبين سعادتنا وتوفيقنا وارتياحنا واطمئننا.
  4. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق ، ونعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين ،اللهم أنا نسألك أن تبعدهم عنا وان تيسر أمورنا.
    أصبحنا بعزتك وجلالك وعلى كل خير وعلى كل فرج، يارب أنت ثقتنا ورجائنا.
  5. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
  6. اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .
  7. اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
  8. يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.
  9. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
  10. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.
  11. اللهم امسح بحنانك أوجاعنا ، اللهم اخرجنا من الضيق إلى السعة ، ومن الظلمة إلى النور.
  12. اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.
  13. اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.
  14. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

دعاء اليوم السبت

  • اللّهم إن اليوم السبت بداية أسبوع جديد فتولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا ، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
  • اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاللّهم اجعلنا في هذا اليوم ممن نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.
  • اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.
  • اللهم أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين.
  • اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا.
  • يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.
  • يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير.
  • اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك،
    أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم.
  • يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
  • اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.
  • اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.
  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

أدعية يوم السبت من القرآن

1- «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».
2- «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي».
3- «رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا».
4- «لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».
5- «رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ».
6- «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».
7- «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».
8- «وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».
9- «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».
10- «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ>
11- «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ».
12- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ»
13- «رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ».
14- «رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».
15- «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».

دعاء يوم السبت دعاء السبت دعاء اليوم السبت أدعية اليوم السبت أدعية يوم السبت من القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

توروب

مفاجأة بشأن إنهاء عقد توروب مدرب الفريق الأهلي

ترشيحاتنا

صحه دمياط

صحح مفاهيمك.. ندوة عن الصحة الانجابية بجامع البحر في دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يشارك في الملتقى المصري للمرأة للبحث والابتكار البحري

أوقاف دمياط

بمشاركه أوقاف دمياط.. انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم

بالصور

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

صحة القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

زبادي
زبادي
زبادي

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد