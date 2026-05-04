الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء النصف الثاني من ذي القعدة لك ولمن تحب.. اغتنمه بـ10 كلمات

أمل فوزي

دعاء النصف الثاني من ذي القعدة لك ولمن تحب يعد من أكثر الأدعية التي يبحث عنها هؤلاء المحبين، الذين يدركون قوة الدعاء في دفع البلاء وتخفيفه، بل إن من شأن دعاء النصف الثاني من ذي القعدة لك ولمن تحب أن يبدل يومك إلى أجمل مما تتمنى ويجعل صباحك ألطف ما يكون ويملأه بالخيرات والفرح والأرزاق، كما أن دعاء النصف الثاني من ذي القعدة لك ولمن تحب كذلك قد يضع نهاية لكل هم وتعب وشقاء وبه تبدأ يومًا جديدًا سعيدًا.

دعاء النصف الثاني من ذي القعدة لك ولمن تحب

  • اللهم خذ همي وهم من أحب ، وذنبي وذنب من أحب ، وتعبي وتعب من أحب ، واسعد قلبي وقلب من أحب .
  • اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره.
  • اللّهُمّ فِي هَذَا الصباح ارزقنَا الرِّضَا وَالقَناعة بِمَا قَسَمت لنا، وَاجْعَلنا مِن الشّاكرِين لِنعَمك عَلينَا، صباح الخير.
  • اللهم جمل صباحنا بذكرك وتوفيقك وصبحنا ببشائر خيرك وأمددنا بوافر جودك واجعل لنا مع نسائم هذا الصباح دعوة لا ترد ورزقا وعافية.
  • يا رب هو حبيبي، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا.
  • يا رب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى.
  • ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي.
  • اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته.
  • اللهم أرح قلبه بلطف من عفوك ومن حلاوة حبك و أعمر أيامه بذكرك وأحفظه وأحفظ عليه دينه وأسعد قلبه دائماً.
  • أسأل الله لك بالراحة التي تملأ نفسك وبالرضا الذي يغمر قلبك وعملا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك وبالنصر يقهر عدوك وبذكرك لله يشغل وقتك وبالعفو يغسل ذنبك.
  • اللهم اسعدها سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتها واملئ قلبها راحه دائمة واجعلها في ودائعك يا الله دائما.
  • دعواتي لك بأن تحتويك الدنيا بالفرح في كل أمر وأن ترعاك عين الرحمــن أبد الدهر وأن يبارك لك الله في أهلك وفي مالك ويرفع لك منزلتك بين خلقه ويجعل لك الخير في يومك وفي سائر أيامك.
  • اللهم أسعده وأرح قلبه و حقق أمانيه و أبعد عنه كل ضيق ربي إني أحببته بقدر لا يعلمه إلا أنت .
  • اللهم إني استودعتك روحه ف حفظه يا الله وجمعني فيه.
  • اللهم أحفظه من كل سوء وسخر له القلوب وأسعده في متعاقب الشروق والغروب.
  • أسأل الله العظيم أن ينظر إليك وهو يباهي بك أمام ملائكته ويقول (إني أحببت عبدي فأحبوه).
  • اللهم بلغه تمام الأشياء، تحقق الأحلام، ابتسامة الدروب، طيب العيش، بهجة اللحظات، تيسير الصعوبات، تسخير الكون و الحياة له.

النصف الثاني من ذي القعدة

بدأ النصف الثاني من شهر ذي القعدة الهجري أمس الأحد ، ويوافق اليوم الإثنين السابع عشر من ذي القعدة 1447 هـ، وهو ما يشير إلى انفراط الشهر الفضيل ، بما يوجب الانتباه للاغتنام قبل فوات الأوان حيث يسرع النصف الثاني من ذي القعدة الخُطى نحو الرحيل، ولا ينبغي لعاقل تفويته لأنه من الأشهر الحُرم التي يُضاعف فيها الثواب ومن ثم فغنيمته عظيمة.

صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس

سعر آيفون 17 برو ماكس في مصر بعد الضريبة الجديدة

