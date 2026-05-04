قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياع الرصيد.. أسباب تسارع لمبة النبضات في عداد الكهرباء أبو كارت
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 مايو 2026
سعر الذهب في الصاغة بمستهل تعاملات الإثنين
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. وأحمد موسى يرد على المشككين في قناة السويس
قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟
الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟
الصين: ضمان حرية الملاحة في الشرق الأوسط مسؤولية دولية مشتركة
تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية ومناطق بالشمال
سعر الدولار اليوم الإثنين 4-5-2026
قبل الزحمة.. تعرف على أسعار الأضاحي اليوم وأفضل وقت للشراء
إيران: إعـ.دام 3 متهمين بالمشاركة في احتجاجات يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
محمد الطحاوي

شهدت كلية علوم الرياضية بنين بجامعة الزقازيق مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السيد احمد حسونة بعنوان "تأثير الدعم الاجتماعي علي إنجاز الأهداف ومواجهة الشائعات للاعبي المنتخب القومي" وذلك وسط حضور أكاديمي ورسمي بارز.

تناولت الرسالة أهمية الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه اللاعبون من الأسرة والأجهزة الفنية والإدارية والجمهور ووسائل الإعلام ودوره في تعزيز الثقة بالنفس ورفع معدلات الإنجاز الرياضي إلى جانب المساهمة في مواجهة الشائعات والضغوط النفسية التي قد تؤثر علي الأداء والتركيز داخل المنافسات.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة آمال محمد يوسف أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة بنات جامعة الزقازيق وعميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للجودة رئيسا للجنة.

ضمت اللجنة الدكتور محمد محمد السعيد الشحات أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة للبنين جامعة الزقازيق مشرفا والدكتور ربيع عثمان محمد الحديدي أستاذ مسابقات الميدان والمضمار ورئيس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية علوم الرياضة للبنين جامعة الزقازيق مشرفا والدكتور محمود أحمد غنيمي الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة بنين جامعة الزقازيق مناقشا.

جاءت المناقشة بحضور النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله مناع عميد كلية العلوم الرياضية والدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية السابق ورئيس منطقة كرة القدم بالشرقية إلى جانب وكلاء وقيادات جامعة الزقازيق.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث السيد احمد حسونة درجة الماجستير وسط إشادة بالمستوى العلمي للرسالة وما تضمنته من نتائج وتوصيات مهمة تسهم في دعم اللاعبين نفسيا واجتماعيا بما ينعكس إيجابيا علي الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات.

الزقازيق بجامعة الزقازيق رسالة الماجستير الدعم الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

دنيا فؤاد

جمعت 4 ملايين جنيه.. فتاة تدعي المرض بالسرطان والتقارير الطبية تفجر مفاجأة.. القصة كاملة

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

بعد هبوطه.. أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس

صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحذير ياباني: إغلاق مضيق هرمز يهدد استقرار الطاقة في المحيطين الهندي والهادئ

أرشيفية

الكويت.. قرار عاجل لتخفيف أحمال الكهرباء

أرشيفية

ترامب يطلق "مشروع الحرية" في هرمز.. تحرك أمريكي لفك حصار السفن وتهدئة توتر المنطقة

بالصور

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان أسود

ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد
ياسمين عز تبهر الجمهور بفستان اسود مكشوف|شاهد

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد