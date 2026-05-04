رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

شهدت كلية علوم الرياضية بنين بجامعة الزقازيق مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السيد احمد حسونة بعنوان "تأثير الدعم الاجتماعي علي إنجاز الأهداف ومواجهة الشائعات للاعبي المنتخب القومي" وذلك وسط حضور أكاديمي ورسمي بارز.

تناولت الرسالة أهمية الدعم الاجتماعي الذي يتلقاه اللاعبون من الأسرة والأجهزة الفنية والإدارية والجمهور ووسائل الإعلام ودوره في تعزيز الثقة بالنفس ورفع معدلات الإنجاز الرياضي إلى جانب المساهمة في مواجهة الشائعات والضغوط النفسية التي قد تؤثر علي الأداء والتركيز داخل المنافسات.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة آمال محمد يوسف أستاذ علم النفس الرياضي بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة بنات جامعة الزقازيق وعميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للجودة رئيسا للجنة.

ضمت اللجنة الدكتور محمد محمد السعيد الشحات أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة للبنين جامعة الزقازيق مشرفا والدكتور ربيع عثمان محمد الحديدي أستاذ مسابقات الميدان والمضمار ورئيس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية علوم الرياضة للبنين جامعة الزقازيق مشرفا والدكتور محمود أحمد غنيمي الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية علوم الرياضة بنين جامعة الزقازيق مناقشا.

جاءت المناقشة بحضور النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله مناع عميد كلية العلوم الرياضية والدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية السابق ورئيس منطقة كرة القدم بالشرقية إلى جانب وكلاء وقيادات جامعة الزقازيق.

وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث السيد احمد حسونة درجة الماجستير وسط إشادة بالمستوى العلمي للرسالة وما تضمنته من نتائج وتوصيات مهمة تسهم في دعم اللاعبين نفسيا واجتماعيا بما ينعكس إيجابيا علي الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات.