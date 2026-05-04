انخفاض جديد لـ الفراخ والبيض.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 مايو

يهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الدواجن والبيض لأنها جزء من نظام الغذاء اليومي لكل أسرة مصرية، وعلى حسب أسعار الفراخ تتحدد ميزانية المنزل.

انخفضت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو 2026 داخل بورصة الدواجن والأسواق، مع استقرار لأسعار الفراخ البيضاء عند مستوياتها الأخيرة، في حين زادت الفراخ الساسو وتراجعت أسعار البيض الأحمر.



أسعار الفراخ البيضاء



وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة اليوم الإثنين 4 مايو إلى ما بين 88 و89 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 98 و99 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ الساسو



سجلت أسعار الفراخ الحمراء (الساسو) بين 97 و98 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بسعر ما بين 107 و108 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



سعر البانيه اليوم



سجل سعر كيلو البانيه ما بين 230 و240 جنيهًا، حسب منطقة البيع للمستهلك.

ووصل سعر الأوراك لنحو 100 جنيه.

وبلغ كيلو الأجنحة ما بين 70 و 80 جنيها.

ووصل سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 95 جنيهًا جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات.



سعر كرتونة البيض الأبيض



سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 91 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بسعر 101 جنيه.