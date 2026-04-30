قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

آية الجارحي

ارتفعت أسعار الدواجن 5 جنيهات إضافية اليوم بعد أن ارتفعت بنحو 7 جنيهات.

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق  ارتفاعات متتالية  حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 بزيادة قدرها 20 جنيهًا.

 شهدت أسعار الدواجن المزارع والأسواق، صعودًا جديدًا حيث ارتفع سعر الكيلو اليوم بنحو 6 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بنحو 8 جنيهات.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 91 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 101 و105  جنيهات وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 91 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 101 و105 جنيهات للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 90و95 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 101 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110 و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 115 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 105 و 110 جنيهات.

سعر البانيه: بين 230 و250 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و65جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

