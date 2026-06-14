خشية الصواريخ الإيرانية .. نقل اجتماع الكابينت الإسرائيلي من مكتب نتنياهو إلي ملجأ محصن



أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري في هذه الساعة جولة مشاورات امنية عاجلة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه تم نقل اجتماع الكابينت الذي كان مقررا مسبقا أن يُعقد في مكتب رئيس الوزراء إلى ملجأ محصن.

فيما ذكرت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن الأمريكيين يحاولون منع الإيرانيين من إطلاق النار باتجاه إسرائيل عبر وسطاء مختلفين.

ونوهت القناة 14 نقلا عن المصادر ذاتها إلى أن الإسرائيليين أكدوا أنهم سيردون بقوة وبسرعة على أي هجوم إيراني.

وقالت معاريف نقلا عن مصادر أن نتنياهو رفض خلال إحدى اتصالاته الأخيرة مع ترامب الانسحاب من الأراضي السورية ومن جنوب لبنان.

ومن جانبه ؛ رصد الجيش الاسرائيلي سقوط عدة مسيرات مفخخة قرب الحدود مع لبنان دون تسجيل إصابات والحدث قيد التحقيق.

ولفت الإعلام إسرائيلي أن صفارات إنذار متواصلة في الجليل الغربي و4 محلقات أصابت موقعا عسكريا.