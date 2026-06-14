بعد غارات الضاحية الجنوبية.. نتنياهو يتوعد: لن نسمح بإطلاق النار على إسرائيل

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرين أن العملية جاءت رداً على إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وشدد نتنياهو وكاتس على أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي هجمات تستهدفها"، مؤكدين أن الجيش سيتحرك ضد أي جهة تحاول المساس بأمنها، وفق تعبيرهما.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ "ضربة دقيقة" استهدفت مركز قيادة تابعاً لحزب الله داخل العاصمة اللبنانية بيروت، في تصعيد جديد يزيد من حدة التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.