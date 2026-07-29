فيفا يقرر فتح تحقيق تأديبي ضد الأرجنتين بسبب أحداث نهائي المونديال

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني وعدد من لاعبي المنتخب، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، إلى جانب مخالفات أخرى وقعت خلال مشوار البطولة.

وبحسب شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية، كلف "فيفا" مدعيًا عامًا مختصًا بالشؤون التأديبية والأخلاقية لمراجعة الوقائع التي أعقبت المباراة النهائية، بعدما اندلعت مشادات بين عدد من لاعبي وأفراد الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني ونظرائهم في المنتخب الإسباني عقب خسارة اللقب.

وأسفرت المراجعة الأولية عن فتح تحقيق مع ناهويل مولينا، الذي يواجه اتهامين، ولياندرو باريديس، الذي يواجه ثلاث تهم، إلى جانب مساعد المدرب روبرتو أيالا، وذلك للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالاعتداء وفقًا للوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي.

كما يواجه مولينا اتهامًا إضافيًا يتعلق بالسلوك غير الرياضي، بينما شملت التحقيقات أيضًا لاعب الأرجنتين تياجو ألمادا ولاعب منتخب إسبانيا جافي، على خلفية مخالفات مرتبطة بالسلوك داخل الملعب.

ووفقًا للوائح "فيفا"، قد تصل العقوبات إلى الإيقاف مباراة واحدة على الأقل في حالات السلوك غير الرياضي، بينما تبدأ عقوبة الاعتداء من ثلاث مباريات وقد تزيد بحسب نتائج التحقيق.

وامتدت الإجراءات التأديبية لتشمل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يخضع للتحقيق بشأن عدة مخالفات محتملة، من بينها سوء سلوك الفريق، واستخدام الحدث الرياضي لأغراض غير رياضية، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالتمييز والإساءة العنصرية، والإخلال بالنظام والأمن داخل الملاعب.

تحقيق تأديبي

وتتضمن الاتهامات أيضًا الهتافات والإشارات التمييزية، وتأخر انطلاق بعض المباريات، ورفع لافتات ورسائل اعتُبرت غير لائقة، إلى جانب إلقاء الجماهير لمقذوفات داخل المدرجات.

وكان لاعبو المنتخب الأرجنتيني قد أثاروا جدلًا خلال احتفالاتهم بالفوز على إنجلترا في نصف النهائي، بعدما رفعوا لافتة تحمل عبارة "Las Malvinas son Argentinas"، في إشارة إلى مطالبة الأرجنتين بالسيادة على جزر فوكلاند، وهو ما أدرجه "فيفا" ضمن الوقائع الخاضعة للمراجعة التأديبية.