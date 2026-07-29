الأعلى للإعلام يحجب موقع الاتحاد لنشره أكاذيب وتجاوزات أخلاقية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب الموقع الإلكتروني "الاتحاد" وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامه ألفاظًا وعبارات تنطوي على تجاوزات أخلاقية غير مقبولة، ولا تليق بالمحتوى الإعلامي المهني، وكذلك قيامه بنشر أخبار واختلاق وقائع غير صحيحة، وعدم استيفائه شروط الترخيص.

وجاء القرار في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب الشكاوى الواردة إلى المجلس بشأن نشر الموقع أخبارًا تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة، واستندت إلى مصادر تفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن أي تجاوز لفظي أو أخلاقي في وسائل الإعلام، سيُقابل بإجراءات فورية رادعة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.