مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة موهبة المغرب.. ورومانو يكشف التفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي مانشستر سيتي من التوصل لاتفاق لضم الموهبة المغربية أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، في إطار خططه لتدعيم خط الوسط استعدادًا للمواسم المقبلة.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن إدارة مانشستر سيتي واثقة من قدرتها على إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التقدم الكبير الذي تشهده المفاوضات بين جميع الأطراف.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الأجواء داخل النادي الإنجليزي تسودها حالة من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن الملف الوحيد الذي لم يُحسم حتى الآن يتعلق بموعد انضمام اللاعب.

وأضاف أن مانشستر سيتي يدرس خيار انضمام بوعدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو الإبقاء عليه مع ليل حتى صيف 2027، على أن يتحدد القرار وفقًا لتحركات الفريق في سوق الانتقالات، خاصة فيما يتعلق بمستقبل بعض اللاعبين، وعلى رأسهم الإسباني رودري، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويُعد أيوب بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، وتخرج في أكاديمية ليل قبل تصعيده إلى الفريق الأول، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي يمتد حتى 30 يونيو 2029، وهو ما يمنح ليل موقفًا قويًا في المفاوضات.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 80 مليون يورو، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه ومنتخب المغرب، والتي جعلته محط اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وخاض بوعدي 96 مباراة بقميص الفريق الأول لليل، ونجح خلالها في صناعة 4 أهداف، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط الواعدين في أوروبا، وسط ترقب لحسم مستقبله خلال الأيام المقبلة.