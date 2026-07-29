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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لعشاق الشطة .. تحميك من 5 أمراض خطيرة

الشطة
الشطة
اسماء محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

تعد الشطة من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض بل والوقاية منها.

ووفقا لموقع هيلث تساعد الشطة في علاج عدد من الأمراض.

صحة الأمعاء 

 يبدو الأمر مفاجئاً أن يكون شيء حار جداً مفيداً للمعدة ولكن عند تناوله بكميات معتدلة أثناء الطهي، قد يساعد الكابسيسين على تعزيز ميكروبيوم الأمعاء ودعم عملية الهضم الصحية.

 

صحة القلب 

نعتقد أن الكابسيسين قد يساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الدهون في الدم، وكل ذلك قد يساهم في تحسين صحة القلب ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه التأثيرات بشكل كامل.

الالتهاب 

يتمتع الكابسيسين بخصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم وليس بنفس فعالية الأدوية المضادة للالتهابات الحقيقية، ولكن قد تكون له بعض الفوائد المضادة للالتهابات.

الأيض وفقدان الوزن 

 قد يساعد الكابسيسين جسمك على حرق الطاقة بكفاءة أكبر عن طريق زيادة معدل الأيض كما أنه قد يساعد في التحكم في شهيتك من خلال منحك شعوراً بالشبع.

الشطة فوائد الشطة فقدان الوزن الايض القلب

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