دعم عربي لـ لبنان واتفاق على استمرار التشاور في ظل أوضاع إقليمية مقلقة

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تناول خلاله الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية في المشرق العربي، ومستجدات القضايا الراهنة على الساحة العربية.

أوضاع عربية مقلقة ومتوترة

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع عربية مقلقة ومتسارعة، فيما أكد الأمين العام دعمه لكل ما من شأنه تحقيق مصالح الدول العربية، انطلاقًا من احترام القانون الدولي، وبما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن تأييد بلاده لجهود الأمين العام الرامية إلى تنشيط دور جامعة الدول العربية بوصفها الحاضنة الرئيسية للقضايا العربية، مؤكدًا استعداد لبنان للإسهام في خطة تطوير الأمانة العامة من خلال توفير كوادر دبلوماسية متميزة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحديات الراهنة والارتقاء بمنظومة العمل العربي المشترك.