ألقت رضيعها أسفل الكوبرى .. سيدة تتخلص من طفلها بسبب علاقة غير شرعية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن العثور على جثمان طفل حديث الولادة بجوار أحد الكباري في أسيوط.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 24-7-2026، تلقى مركز شرطة البداري بلاغًا من عامل، أفاد بعثوره على جثمان طفل داخل كيس بلاستيكي، أسفل سلم مدخل عقار يملكه، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات أن الطفل حديث الولادة، وأن والدته، وهي عاملة وتقيم بدائرة المركز، وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطها.

وبمواجهتها؛ اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بأن الطفل نتج عن علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأنها وضعته بالمنزل بتاريخ 21-7-2026، ثم تخلصت منه بإلقائه في مكان العثور عليه؛ خشية افتضاح أمرها، واتخذت الإجراءات القانونية.