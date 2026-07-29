قرار 256.. تكليف الدكتور عمرو قنديل بمتابعة شئون التكلييف ومدراس التمريض

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، قراراً وزارياً حمل رقم 256 لعام 2026 / بشأن إدارة التكلييف والإشراف عليها في نطاق وزارة الصحة والسكان .

مادة 1

وحمل القرار الوزارة الذي حصلنا علي صورة ضوئية منه في مادته الأولي : أن يتولي الدكتور عمرو محمد قنديل شمس / نائب وزير الصحة والسكان ، متابعة ما يتعلق بشئون التكليف «في نطا ق وزارة الصحة » التمريض ، مدارس التمريض ، المعاهد الفنية الصحية ، مع قياس مؤشرات أداء التقيمات التنظيمية عن ذلك بالوزارة ، مع إعداد خطة لتقصي الإحتياجات الفعلية للمكلفين .

كما نص القرار بتكليف الدكتور قنديل ، بإعداد خطة للنهوض بالتعليم الفني الصحي مبنياً علي أسس وفي هذا الإطار له كافة الصلاحيات التي تمكنه من تحقيق ما تقدم .

وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتفعيل تقنية الروبوت الجراحي في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لبحث آليات تفعيل تقنية الروبوت الجراحي في مصر، ومناقشة مقترح إنشاء مركز متخصص لتدريب الأطقم الطبية على استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحديث المنظومة الصحية وتوطين أحدث التقنيات الطبية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتبني التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وفي مقدمتها تقنيات الجراحة الروبوتية لما تتميز به من دقة عالية تسهم في تحسين نتائج العمليات وتقليل احتمالات الخطأ ورفع مستويات الأمان للمريض، مشيراً إلى أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية يمثل الركيزة الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا وفقاً لأعلى المعايير العلمية والمهنية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويواكب أحدث التطورات العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد مناقشة اختيار أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني مقراً لإنشاء مركز تدريب الأطقم الطبية على استخدام الروبوت، لما تمتلكه من إمكانيات، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي والمحاكاة، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش إعداد برامج تدريبية متخصصة للأطباء على إجراء الجراحات باستخدام الروبوت الجراحي وفق أحدث المعايير العالمية، مع التركيز في المرحلة الأولى على التخصصات الأكثر استفادة من هذه التقنية، وفي مقدمتها جراحات المسالك البولية وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة القلب والصدر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجراحي وإجراء العمليات الدقيقة بمعدلات أمان أعلى وتقليل المضاعفات وتسريع معدلات تعافي المرضى.

ونوه إلى أن الوزير وجّه بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسة المتكاملة الخاصة بالمركز، متضمنة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والمالية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، كما وجّه بتنظيم زيارة ميدانية صباح اليوم إلى مركز الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني لمعاينة الموقع المقترح واختيار المكان المناسب لإنشاء المركز.