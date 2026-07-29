هواتف وساعات يد باهظة الثمن.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد والحقائب الباهظة الثمن بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة .

المحاولة الأولى جاءت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة الخطوط الاماراتية ، حيث اشتبه عبد الرحمن سيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب اجنبي الجنسية عند خروجه من صالة الخدمة المميزة .

بالعرض على محمد أحمد عبد الوهاب مدير الحركة، قام بتكليف مجدي عزت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 9 ساعة يد وعدد من حقائب اليد الحريمي بعرضهم على أميرة السيد عبد الغني مديره التعريفة الجمركية وأحمد خيري مأمور الجمرك أفادا بأن الساعات والحقائب أصلية باهظة الثمن .

أما المحاولة الثانية فكانت أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طيران الشركة القطرية ، عندما اشتبه عبد الرحمن سيد مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية الجنسية أثناء خروجها مسرعة من لجنة الخط الأخضر .

بالعرض علي محمد أحمد عبد الوهاب مدير الحركة كلف أسماء عبد الكريم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 21 هاتف محمول مخبأة وسط الملابس .

قرر مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولى وأحمد عمر كحك نائب مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 39 و 40 لسنة 2026 بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

جاء ذالك بالتعاون مع فريق ضبط الفحص بالاشعة المكون من محمد علي موافي ومحمد الدمرداش و خالد عبد الرحمن رئيس قسم الفحص بالاشعة تحت اشراف عام السيد احمد عبد الرؤف مدير العمليات بتوجيهات مباشره من دكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.