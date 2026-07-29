ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.296 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض المخزونات بنحو 2.500 مليون برميل.

وسجلت المخزونات زيادة أكبر مقارنة بالقراءة السابقة، التي أظهرت ارتفاعًا قدره 2.603 مليون برميل، وهو ما يعكس استمرار نمو المخزونات بوتيرة تفوق توقعات السوق، ويشير إلى تغير محتمل في ديناميكيات الطلب على النفط داخل الولايات المتحدة.

ويُنظر عادة إلى الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام على أنه مؤشر على ضعف الطلب على المنتجات البترولية، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط، إذ يشير فائض المخزونات إلى أن مستويات المعروض تتجاوز معدلات الاستهلاك الحالية.

ويتابع المحللون والمتعاملون في أسواق الطاقة هذه البيانات عن كثب، نظرًا لما توفره من مؤشرات مهمة حول التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، كما أن الفارق الكبير بين النتائج الفعلية والتوقعات قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم واستراتيجياتهم بشأن تحركات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن ارتفاع المخزونات قد يثير مخاوف بشأن قوة الطلب، فإن محللين يؤكدون ضرورة أخذ عوامل أخرى في الاعتبار عند تقييم أوضاع السوق، من بينها التطورات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية، والتغيرات الموسمية في أنماط استهلاك الطاقة، والتي قد تؤثر مجتمعة في اتجاهات سوق النفط العالمية.

وفي المجمل، أبرز تقرير معهد البترول الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، متجاوزًا توقعات السوق والقراءة السابقة، وهو تطور قد يؤثر في توجهات المستثمرين وتوقعاتهم بشأن الطلب على النفط ومسار الأسعار خلال الأسابيع