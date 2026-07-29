هيئة قضايا الدولة: نثمن دور حقوق العاصمة في تخريج أجيال من القانونيين المؤهلين

استقبل المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء الدكتورة أمل لطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة العاصمة، في زيارة تهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة.

وحرصت الدكتورة أمل لطفى على التوجه إلى مقر الهيئة لتقديم التهنئة للمستشار عبد الناصر أبو العزم، معبرة عن خالص تمنياتها له بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، ومؤكدة على عمق العلاقات الأكاديمية والقانونية التي تربط كلية الحقوق بجامعة العاصمة بهيئة قضايا الدولة، باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات القضائية في مصر .

من جانبه، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة، مثمنًا دور الكلية في تخريج أجيال من القانونيين المؤهلين، ومشيدًا بالتعاون المستمر بين هيئة قضايا الدولة والمؤسسات الأكاديمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر القانونية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأوساط الأكاديمية والقضائية على تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتأكيدًا على الروابط الوثيقة بين المؤسسات القضائية والجامعية في مصر، والتي تهدف إلى دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديرًا واعتزازًا.

من جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية.