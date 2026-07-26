رئيسا قضايا الدولة والقومي للمرأة يهنئان رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه

استقبل القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللذين حرصا على تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك بحضور القاضي رفعت محمود طلبة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي فراج عباس عبد الغفار، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضوي مجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن خالص تهانيه لرئيس محكمة النقض، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية السامية، ومؤكدًا جلال رسالة القضاء وقدسيتها ودورها في صون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، ومشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية وإرساء دعائم العدالة.

ومن جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنة عن بالغ تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون ودعم استقرار المراكز القانونية للدولة، من خلال تمثيلها أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم، وإسهامها في ضمان التطبيق الصحيح للقانون والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها.

كما أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها لرئيس محكمة النقض، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، ومؤكدةً ما للقضاء من رسالة سامية في حماية الحقوق والحريات وإعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون، ومشيدةً بالمكانة الرفيعة لمحكمة النقض ودورها في توحيد المبادئ القانونية وكفالة حسن تطبيق القانون.

وأعرب القاضي ربيع لبنة عن بالغ تقديره لزيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به المجلس في حماية حقوق المرأة، وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتمكين المرأة من الوصول إلى العدالة، والإسهام في تطوير التشريعات ونشر الوعي القانوني، بما يدعم احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات، ويعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء دولة القانون.

وأكد رئيس محكمة النقض، خلال اللقاءين، أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية ومؤسسات الدولة، بما يدعم منظومة العدالة، ويرسخ سيادة القانون، ويسهم في حماية الحقوق والمصالح العامة للدولة والمواطنين.