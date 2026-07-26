منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2026/2025.

وأكد مدير عام المنطقة الدكتور عادل السايس -حسب بيان المنطقة- أن أوائل القسم العلمي هم كل من: مؤمن محمد جمیل احمد الشوادفى من معهد 6 أكتوبر (الإمام الحسيني) 96.00 %، أحمد علاء علي إسماعيل قلقيله من معهد بئر العبد 95.85 %، حنين يوسف عبد الله سليمان الفقعاوي من معهد فتيات أبو بكر الصديق بالمساعيد 94.92 %، رحیق مصطفی اسماعیل مصطفی من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش 94.00 %، منه الله محمد مساعد عبد الحكيم، من معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة 93.69 %، يوسف احمد یوسف ابراهیم یوسف من معهد بئر العبد 93.69 %.

وأوضح مدير عام المنطقة أن أوائل القسم الأدبي هم كل من: مریم محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد من معهد فتيات أبو بكر الصديق بالمساعيد 94.24 %، رغد سلیمان حمید حسان من معهد فتيات وادي العمرو 89.66 % ،دينا عبد الله عبد الصمد السيد شعبان من معهد فتيات بئر العبد 87.12 %، روان ابراهیم اسویلم اسلیم سالم معهد فتيات أبو بكر الصديق بالمساعيد 85.76 %، مها سلامة سالم سلامة سوارکة من معهد فتيات بئر العبد 83.05 %.

أشار مدير عام المنطقة، إلي أن الأولي على القسم الأدبي مكفوفين هي بسنت احمد علي من معهد فتيات رابعة 65.36%.