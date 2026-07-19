أبو العزم يستقبل رئيس نادي قضاة مصر لتهنئته بتوليه قضايا الدولة

استقبل المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، المستشار محمد رفعت جبر، رئيس محكمة الاستئناف رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والوفد المرافق له من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك بمقر الهيئة لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد رفعت جبر عن خالص تهانيه للمستشار أبو العزم، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين القضاة في مختلف الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه، ثمّن المستشار عبد الناصر أبو العزم هذه اللفتة الكريمة، مشيداً بالدور الوطني لنادي قضاة مصر في تعزيز أواصر الأخوة بين رجال القضاء، مؤكداً على استمرار التعاون المشترك لدعم مسيرة العدالة في مصر.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية.