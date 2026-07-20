محافظ شمال سيناء يدعو الشركات الدولية والمحلية لزيارة المحافظة لللتعرف على الفرص الاستثمارية

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور الدعوة إلى عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة بورشة العمل والمعرض الرابع للشركات الدولية والمحلية لزيارة المحافظة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث أوجه التعاون والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى شمال سيناء.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ ، في فعاليات ورشة العمل والمعرض الرابع للشركات الدولية والمحلية التي أقيمت بمحافظة بورسعيد، بحضور إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفق بيان لمحافظة شمال سيناء .

وشهد الملتقى مناقشة سبل تطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتشغيل.

أشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين محافظات إقليم قناة السويس والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بقطاع النقل واللوجستيات، بما يدعم جهود التنمية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار، مشيرا إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية في تحقيق التنمية المستدامة.