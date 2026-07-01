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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فاضت أرواحهم الزكية في محراب الواجب.. قضايا الدولة تنعى شهداء الشرطة من الحماية المدنية

المستشار عبد الناصر أبو العزم
المستشار عبد الناصر أبو العزم
إسلام دياب

نعى المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة شهداء الشرطة من الحماية المدنية الذين استشهدوا في حريق منشأة ناصر.

وجاء بالبيان : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

​بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تفيض بمشاعر الأسى والحزن، يتقدم المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع مستشاري الهيئة الأجلاء، بخالص التعازي والمواساة والمؤازرة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى كافة رجال الشرطة المصرية الأوفياء الساهرين على أمن الوطن، وأسر الشهداء الأبرار، ​في مصاب الوطن الجلل برحيل كوكبة طاهرة من رجال الشرطة الأوفياء

​الشهيد اللواء: محمد الشربيني  
​مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.  
​الشهيد: عبد الرحمن العدوي  
نقيب بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.  
​الشهيد: حمد عبد الجواد  
​أمين شرطة بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.  

الذين فاضت أرواحهم الزكية في محراب الواجب الوطني، مسطرين بدمائهم القانية ملحمة جديدة من ملاحم الفداء والتضحية في سبيل حماية الأرواح والوطن.

سائلاً المولى عز وجل في عليائه أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وأن يربط على قلوب ذويهم وأهاليهم ومحبيهم، ويلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم ورجال شرطتها البواسل من كل سوء ومكروه.

​"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

المستشار عبد الناصر أبو العزم شهداء الشرطة حريق منشأة ناصر اللواء محمود توفيق رجال الشرطة اللواء محمد الشربيني

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