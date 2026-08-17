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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

باع ريال مدريد مهاجمه جاكوبو أورتيجا، اليوم الإثنين، إلى نادي ستراسبورج الفرنسي، الذي استرد أكثر من خمسة أضعاف قيمة الصفقة ببيعه لاعبين إلى إيبسويتش.

ويخضع ستراسبورج، المملوك لشركة بلوكو القابضة لنادي تشيلسي، لتدقيق مالي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وكانت غرامته البالغة 13 مليون يورو (15 مليون دولار) في يونيو الماضي بسبب “تجاوز الإنفاق”، هي الأكبر التي فرضها “يويفا” على أي نادٍ في الموسم الماضي.

وبلغت قيمة صفقة انتقال أورتيجا، البالغ من العمر 20 عامًا، من ريال مدريد، 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار) للمساعدة في تعويض رحيل مهاجم باراجواي خوليو إنسيسو، الذي غادر ستراسبورج إلى إيبسويتش الصاعد حديثًا، إذ لعب معه على سبيل الإعارة قبل موسمين عندما كان النادي في آخر ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك إنسيسو أساسيًا في جميع مباريات باراجواي الخمس في كأس العالم، وسجل هدفًا في مرمى ألمانيا في دور الـ32، كما شارك في المباراة الافتتاحية التي خسرها المنتخب الباراجواياني 4-1 أمام الولايات المتحدة، وفي مباراة أخرى حماسية وحماسية خسرها أمام فرنسا 1-0 في دور الـ16.

صفقة إيبسويتش

وأعلن نادي إيبسويتش تاون عن ضمه أيضًا لاعب خط وسط ستراسبورج، عبدول واتارا، البالغ من العمر 20 عامًا، حيث بلغت قيمة الصفقتين مجتمعتين 50 مليون يورو (58 مليون دولار).

ووقّع إنسيسو وواتارا عقدين لمدة 5 سنوات، وفقًا لإيبسويتش، ليعودا للعمل مع المدرب جاري أونيل، الذي كان مدربًا لستراسبورج في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وحققت صفقات انتقالات ستراسبورج خلال فترة الانتقالات الصيفية أرباحًا تُقدّر بنحو 80 مليون يورو (92 مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد نصيحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بخفض تكاليف اللاعبين بشكل ملحوظ في عام 2026.

ومن أبرز الصفقات بيع لاعبين إلى نادي تشيلسي، النادي الأم، الذي ضمّ قائد ستراسبورج إيمانويل إيميجا ولاعب الوسط الأرجنتيني فالنتين باركو.

ولم يُفصح ريال مدريد عن أي تفاصيل بشأن صفقة أورتيجا، الذي سجّل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب ضد كلوب بروج في لوزان الموسم الماضي. وبعد التعادل 1-1، فاز ريال مدريد باللقب - الذي يُعتبر بمثابة دوري أبطال أوروبا للفرق تحت 19 عامًا - بركلات الترجيح.

وأعلن ستراسبورج أن أورتيجا، الذي لم يلعب قط مع الفريق الأول لريال مدريد، وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات.

كما ضمّ النادي الفرنسي لاعب الوسط الأمريكي جيو رينا من بوروسيا مونشنجلادباخ هذا الشهر.

وصل ستراسبورج إلى الدور نصف النهائي من دوري المؤتمر في الموسم الماضي واحتل المركز الثامن في الدوري الفرنسي، لكنه لم يتأهل لأي من المسابقات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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