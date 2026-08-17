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روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

زفاف روبرتو كارلوس
زفاف روبرتو كارلوس
محمد بدران

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم ريال مدريد السابق، روبرتو كارلوس، القفص الذهبي، بعدما تزوج من سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري، في مناسبة حظيت باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا من مراسم زفاف روبرتو كارلوس وسهيلة الطاهري، حيث ظهر نجم البرازيل السابق إلى جانب عروسه وسط أجواء احتفالية، كما لفتت مراسم عقد القران الإسلامية الأنظار، مع حضور شيخ وظهور العروس وهي ترتدي غطاءً للرأس.

وتنحدر سهيلة الطاهري من أصول مغربية ولبنانية، وتعمل في مجال إدارة أعمال اللاعبين، وهو ما جعل ارتباطها بروبرتو كارلوس يحظى باهتمام خاص في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يتمتع بها النجم البرازيلي في عالم كرة القدم.

ويبلغ روبرتو كارلوس 53 عامًا، ويُعد أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما صنع مسيرة استثنائية بقميص منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد، أصبح كارلوس أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الملكي، وحقق العديد من البطولات والألقاب، كما ترك بصمة بارزة مع منتخب البرازيل، الذي توج معه بكأس العالم عام 2002.

واشتهر النجم البرازيلي بتسديداته القوية ومهارته الكبيرة وسرعته، إلى جانب قدرته على تسجيل أهداف استثنائية من الركلات الحرة، ليحجز مكانه بين أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

ويأتي زواج روبرتو كارلوس من سهيلة الطاهري، ليشكل محطة جديدة في حياة أسطورة الكرة البرازيلية، بعدما ظل اسمه لسنوات مرتبطًا بأبرز الإنجازات في تاريخ ريال مدريد ومنتخب البرازيل.

روبرتو كارلوس حفل زفاف اسطورة ريال مدريد طابع اسلامى

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