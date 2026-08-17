ريال مدريد يعلن رحيل موهبته إلى ستراسبورج

أنهى ريال مدريد الإسباني ارتباطه بأحد لاعبي قطاع الناشئين، بعدما أعلن التوصل إلى اتفاق مع نادي ستراسبورج الفرنسي بشأن انتقال الشاب جاكوبو أورتيجا إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضع أورتيجا أولى خطواته داخل أكاديمية ريال مدريد عام 2018، عندما كان في الثانية عشرة من عمره، ليواصل مسيرته داخل قطاعات الناشئين بالنادي على مدار 8 سنوات.

وشهد الموسم الماضي تتويج اللاعب بأحد أبرز ألقابه مع النادي الملكي، بعدما ساهم مع فريق Juvenil A في الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن تنتهي رحلته مع ريال مدريد بالانتقال إلى الدوري الفرنسي.

ويأتي رحيل أورتيجا في إطار خوضه تجربة جديدة خارج أسوار النادي الملكي، بحثًا عن فرصة أكبر لمواصلة التطور وإثبات نفسه على مستوى كرة القدم الاحترافية.

وحرص ريال مدريد على توجيه رسالة وداع للاعب، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها طوال فترة وجوده داخل النادي، ومتمنيًا له ولعائلته التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأكد النادي الإسباني أن أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة أمام أورتيجا، في رسالة تعكس تقدير النادي لمسيرته داخل أكاديميته.