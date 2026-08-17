قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الصومال بالقاهرة: الأزهر منارة للعلم والاعتدال وشريك أساسي لبلادنا
وداعًا للموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس حتى نهاية الأسبوع
جندي احتياط إسرائيلي ينهي حياته بعد القتال في غزة.. والجيش يربط وفاته بالخدمة العسكرية
وول ستريت جورنال: خطة سرية لإيران لتوسيع نطاق الحرب وإشعال الخليج وباب المندب
القبض على 7 سيدات تشاجرن بسبب تقسيمة غنيمة التسول بقنا
وزير العدل: افتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز والدفع بعدد إضافي من السيارات المتنقلة
بيسرقوا بعض .. اتهامات جديدة تهز أوساط الإخوان الهاربين في تركيا
التليفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف تل الأحمر بريف القنيطرة
أرغب في عمل توكيل.. وزير العدل: افتتاح فرعين جديدين للتوثيق عن بُعد في سوهاج والمنيا
مسؤول صيني: 11.800 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر في النصف الأول من عام 2026
وزير العدل: تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة
المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن رحيل موهبته إلى ستراسبورج

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

أنهى ريال مدريد الإسباني ارتباطه بأحد لاعبي قطاع الناشئين، بعدما أعلن التوصل إلى اتفاق مع نادي ستراسبورج الفرنسي بشأن انتقال الشاب جاكوبو أورتيجا إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووضع أورتيجا أولى خطواته داخل أكاديمية ريال مدريد عام 2018، عندما كان في الثانية عشرة من عمره، ليواصل مسيرته داخل قطاعات الناشئين بالنادي على مدار 8 سنوات.

وشهد الموسم الماضي تتويج اللاعب بأحد أبرز ألقابه مع النادي الملكي، بعدما ساهم مع فريق Juvenil A في الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن تنتهي رحلته مع ريال مدريد بالانتقال إلى الدوري الفرنسي.

ويأتي رحيل أورتيجا في إطار خوضه تجربة جديدة خارج أسوار النادي الملكي، بحثًا عن فرصة أكبر لمواصلة التطور وإثبات نفسه على مستوى كرة القدم الاحترافية.

وحرص ريال مدريد على توجيه رسالة وداع للاعب، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها طوال فترة وجوده داخل النادي، ومتمنيًا له ولعائلته التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأكد النادي الإسباني أن أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة أمام أورتيجا، في رسالة تعكس تقدير النادي لمسيرته داخل أكاديميته.

ريال مدريد الريال موهبة ريال مدريد جاكوبو أورتيجا أورتيجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

جثة

انتشال جثمان شاب غرق في الرياح التوفيقي بقرية أمياي بطوخ

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بالألعاب النارية في الجيزة

مريم الفرجاني

إخلاء سبيل الطالب الخليجي المتهم بالتحرش بالمخرجة مريم الفرجاني داخل أسانسير

بالصور

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فرصة للشراء والتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد