تصعيد روسي كبير ضد كييف واستهداف للجسور والمنشآت الحيوية

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها تشهد تصعيدًا روسيًا كبيرًا، موضحًا أن الهجمات الروسية أصبحت أكثر شدة من السابق، بحسب البيانات التي تلقتها الاستخبارات الأوكرانية وتناولها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن المعطيات الأوكرانية تشير إلى تغيير روسيا تكتيكاتها العسكرية، والاتجاه نحو استهداف البنية التحتية والمدارس إلى جانب الجسر الجنوبي الحيوي في العاصمة كييف، الذي تعرض لـ 3 هجمات متتالية بطائرات مسيرة من طراز «جيرانيوم-5»، بالإضافة إلى أن الجسر يربط الطرق السريعة القادمة من محافظات الجنوب، ومنها أوديسا، باتجاه كييف والأراضي الأوروبية، وكذلك مناطق الضفة اليسرى القادمة من خاركيف ودونيتسك ولوجانسك.

وأضاف غيث مناف أن الجسر الجنوبي يُعد من المنشآت الحيوية، كما يضم محطة مترو تمر عبره، لافتًا إلى إغلاقه بعد تعرضه لأضرار هيكلية وفشل في بعض الدعامات، مشيرا إلى وجود محطة الطاقة رقم 5 بالقرب من الجسر، والتي تعرضت بشكل متواصل لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكد المراسل أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث عن استمرار موجة الهجمات وتصاعد حدتها، مشيرًا إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأوكرانية تفيد بأن روسيا تعتزم استهداف الجسور الحيوية والبنية التحتية للطاقة باستخدام أكثر من 1500 وسيلة هجومية، تشمل صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة.

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