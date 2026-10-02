نيويورك تايمز: روسيا تخطط لضرب محطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا بنحو 1000 صاروخ ومسيرة

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ روسيا تخطط لضرب محطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا بنحو 1000 صاروخ ومسيرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ المسؤولين في أوكرانيا حذروا السكان من الاستعداد لأقسى شتاء يمرون به منذ بدء الحرب.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ترد بطريقة مناسبة على تصعيد روسيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات له : في الواقع، هناك نتائج مهمة كل يوم. خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تم استهداف منشآت نفطية في مناطق سامارا وولجوجراد.