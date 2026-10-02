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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

المغص الكلوي
المغص الكلوي
ريهام قدري

المغص الكلوي من الآلام الشديدة التي قد تظهر بشكل مفاجئ، وغالبا ما يكون مرتبطا بحصوات الكلى أو الحالب، حيث يشعر المصاب بألم قوي في أحد جانبي الظهر وقد يمتد إلى البطن أو منطقة الفخذ.

ولا يقتصر المغص الكلوي على الألم فقط، إذ يمكن أن يصاحبه عدد من الأعراض البولية والجسدية التي تستدعي الانتباه، خاصة إذا كان هناك انسداد في المسالك البولية أو عدوى مصاحبة.

ما هو المغص الكلوي؟

المغص الكلوي هو ألم ينتج غالبا عن وجود حصوة تعيق تدفق البول، وخاصة عندما تتحرك الحصوة من الكلية إلى الحالب.

وعندما تسبب الحصوة انسدادا في مجرى البول، يحدث ضغط وتمدد في الجهاز البولي، ما يؤدي إلى ألم شديد قد يأتي على شكل موجات، وقد ينتقل من مكان إلى آخر مع تحرك الحصوة.

أعراض المغص الكلوي

تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن أبرز العلامات التي قد تشير إلى المغص الكلوي تشمل:

- ألم شديد ومفاجئ في جانب الظهر أو أسفل الضلوع.
- انتقال الألم من الظهر إلى أسفل البطن أو منطقة الفخذ.
- الشعور بالألم على هيئة موجات تزداد حدتها ثم تهدأ.
- عدم القدرة على إيجاد وضع مريح بسبب شدة الألم.
- كثرة الحاجة إلى التبول.
- الشعور بالحرقان أو الألم أثناء التبول.
- ظهور دم في البول، وقد يصبح لونه ورديا أو أحمر أو بنيا.
- الغثيان والقيء.
- التعرق الشديد.

وقد يصاحب الحالة ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو قشعريرة، خاصة في حالة وجود عدوى في الجهاز البولي.

أسباب المغص الكلوي

تعد حصوات الكلى والحالب السبب الأكثر شيوعا للمغص الكلوي، وتتشكل الحصوات عندما تزداد بعض المعادن والأملاح تركيزا في البول وتبدأ في تكوين بلورات.

ومن العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى:

- عدم شرب كمية كافية من الماء.
- الإصابة بالجفاف.
- وجود تاريخ سابق للإصابة بحصوات الكلى.
- وجود تاريخ عائلي للإصابة بالحصوات.
- بعض العادات الغذائية.
- بعض الأمراض واضطرابات التمثيل الغذائي.
- بعض الأدوية والحالات الطبية.

كيف يمكن التفرقة بين المغص الكلوي وآلام الظهر؟

قد يختلط المغص الكلوي مع آلام الظهر، لكن المغص الناتج عن الحصوات غالبا يكون شديدا ومفاجئا، وقد ينتقل من جانب الظهر إلى أسفل البطن أو الفخذ.

كما قد تظهر معه أعراض مرتبطة بالتبول مثل الحرقان أو كثرة التبول أو وجود دم في البول.

ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها لتحديد سبب الألم، لأن آلام الظهر والبطن لها أسباب متعددة، ولذلك قد يحتاج المريض إلى فحص طبي وتحاليل أو أشعة للتأكد من السبب.

علاج المغص الكلوي

يعتمد علاج المغص الكلوي على سبب الألم وحجم الحصوة ومكانها، بالإضافة إلى وجود انسداد أو عدوى.

وقد يصف الطبيب مسكنات مناسبة لتخفيف الألم، كما يمكن استخدام أدوية معينة في بعض الحالات للمساعدة على مرور الحصوة.

أما الحصوات الكبيرة أو التي تسبب انسدادا أو مضاعفات فقد تحتاج إلى إجراءات طبية مثل تفتيت الحصوة أو استخراجها وفقا لحالة المريض.

ولا ينصح بتناول المسكنات أو الأدوية من تلقاء النفس، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو المعدة أو القلب، أو يتناولون أدوية أخرى.

متى يحتاج المغص الكلوي إلى الذهاب للطوارئ؟

يجب عدم تجاهل المغص الكلوي المصحوب ببعض العلامات، ومنها:

- ألم شديد ومستمر لا يتحسن.
- ارتفاع درجة الحرارة أو القشعريرة.
- القيء المستمر وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل.
- صعوبة شديدة في التبول أو انقطاع البول.
- وجود دم واضح في البول.
- الألم الشديد لدى شخص لديه كلية واحدة.

وتزداد أهمية التقييم الطبي العاجل عند الاشتباه في وجود حصوة مع انسداد وعدوى، لأن هذه الحالة قد تحتاج إلى تدخل سريع.

طرق الوقاية من حصوات الكلى

يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع حصوات الكلى من خلال الحفاظ على تناول السوائل بصورة كافية وتجنب الجفاف، مع اتباع النظام الغذائي المناسب حسب نوع الحصوة.

كما يحتاج الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالحصوات إلى المتابعة الطبية، لأن معرفة نوع الحصوة تساعد الطبيب في تحديد الإجراءات الغذائية والوقائية المناسبة لتقليل احتمالية تكرارها.

المصدر : Mayo Clinic  .

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