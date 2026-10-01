طرق التغلب على الدوخة والهبوط.. خطوات بسيطة تساعدك على استعادة نشاطك

تعد الدوخة والشعور بالهبوط من الأعراض الشائعة التي قد تحدث نتيجة أسباب متعددة، من بينها قلة تناول الطعام، الجفاف، انخفاض ضغط الدم، انخفاض مستوى السكر، الإجهاد أو الوقوف لفترات طويلة، وقد تؤثر هذه الأعراض على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

ماذا تفعل عند الشعور بالدوخة والهبوط؟

عند الشعور المفاجئ بالدوخة، ينصح بالجلوس أو الاستلقاء فورًا لتجنب السقوط والإصابات، مع تجنب الوقوف أو الحركة بشكل مفاجئ.

ويعد شرب الماء من الخطوات المهمة، خاصة إذا كان الشعور بالهبوط مرتبطًا بقلة السوائل أو التعرض للحرارة، كما يمكن تناول وجبة خفيفة إذا كان الشخص لم يتناول الطعام منذ فترة طويلة.

ومن الخيارات المناسبة تناول ثمرة فاكهة مع مصدر للبروتين، مثل الزبادي أو حفنة صغيرة من المكسرات، بدلًا من الاعتماد على السكريات وحدها.

تجنب الوقوف المفاجئ

قد تزداد الدوخة عند الانتقال سريعًا من وضع الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، لذلك يفضل تغيير وضع الجسم تدريجيًا، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.

كما يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وتجنب الإجهاد الشديد، مع الاهتمام بتناول وجبات منتظمة ومتوازنة على مدار اليوم.

قياس الضغط والسكر عند تكرار الأعراض

إذا تكرر الشعور بالدوخة والهبوط، فمن المفيد قياس ضغط الدم ومستوى السكر وقت ظهور الأعراض، وتسجيل النتائج لعرضها على الطبيب، لأن تكرار هذه المشكلة قد يكون مرتبطًا بانخفاض الضغط أو السكر أو الأنيميا أو الجفاف أو أسباب صحية أخرى.

متى تستدعي الدوخة تدخلًا طبيًا؟

لا ينبغي تجاهل الدوخة الشديدة أو المتكررة، خاصة إذا صاحبتها أعراض مثل الإغماء، ألم الصدر، ضيق التنفس، خفقان شديد، صداع مفاجئ وشديد، اضطراب الرؤية أو الكلام، أو ضعف وتنميل في أحد جانبي الجسم، ففي هذه الحالات يجب الحصول على تقييم طبي عاجل.

المصدر: مايو كلينك