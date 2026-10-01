قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخفى الجثة 3 شهور داخل الشقة.. كشف تفاصيل مقـ.تل ربة منزل على يد زوجها بشبرا
فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا للجمهور بمناسبة الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر
محافظ بورسعيد يُتابع إخماد حريق «ميدان الساعة» ويُوجّه بسرعة تطويره ورفع كفاءته .. صور
بعائد 18.25%.. تفاصيل شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر لكبار السن
الدكتور أحمد الطيب: الأزهر على استعداد كامل لاستضافة أئمة بيلاروس وتدريبهم في أكاديمية الأئمة والوعاظ
ترامب: من المحتمل تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
مسعود علام: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مسار الدولة نحو خدمة المواطن
الرئيس الإيراني لأمريكا: لن نخضع من خلال عمليات الاغتيال
مدبولي: ملاحظة الرئيس السيسي بشأن مكافأة بعض الطلاب تستهدف تحقيق المساواة
راندا البحيري تدعو لإلغاء قائمة المنقولات: «ضد تجهيز الرجل المصري»
الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين
الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق التغلب على الدوخة والهبوط.. خطوات بسيطة تساعدك على استعادة نشاطك

الدوخة
الدوخة
ريهام قدري

تعد الدوخة والشعور بالهبوط من الأعراض الشائعة التي قد تحدث نتيجة أسباب متعددة، من بينها قلة تناول الطعام، الجفاف، انخفاض ضغط الدم، انخفاض مستوى السكر، الإجهاد أو الوقوف لفترات طويلة، وقد تؤثر هذه الأعراض على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

ماذا تفعل عند الشعور بالدوخة والهبوط؟

عند الشعور المفاجئ بالدوخة، ينصح بالجلوس أو الاستلقاء فورًا لتجنب السقوط والإصابات، مع تجنب الوقوف أو الحركة بشكل مفاجئ.

ويعد شرب الماء من الخطوات المهمة، خاصة إذا كان الشعور بالهبوط مرتبطًا بقلة السوائل أو التعرض للحرارة، كما يمكن تناول وجبة خفيفة إذا كان الشخص لم يتناول الطعام منذ فترة طويلة.

ومن الخيارات المناسبة تناول ثمرة فاكهة مع مصدر للبروتين، مثل الزبادي أو حفنة صغيرة من المكسرات، بدلًا من الاعتماد على السكريات وحدها.

تجنب الوقوف المفاجئ

قد تزداد الدوخة عند الانتقال سريعًا من وضع الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، لذلك يفضل تغيير وضع الجسم تدريجيًا، خاصة عند الاستيقاظ من النوم.

كما يجب الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وتجنب الإجهاد الشديد، مع الاهتمام بتناول وجبات منتظمة ومتوازنة على مدار اليوم.

قياس الضغط والسكر عند تكرار الأعراض

إذا تكرر الشعور بالدوخة والهبوط، فمن المفيد قياس ضغط الدم ومستوى السكر وقت ظهور الأعراض، وتسجيل النتائج لعرضها على الطبيب، لأن تكرار هذه المشكلة قد يكون مرتبطًا بانخفاض الضغط أو السكر أو الأنيميا أو الجفاف أو أسباب صحية أخرى.

متى تستدعي الدوخة تدخلًا طبيًا؟

لا ينبغي تجاهل الدوخة الشديدة أو المتكررة، خاصة إذا صاحبتها أعراض مثل الإغماء، ألم الصدر، ضيق التنفس، خفقان شديد، صداع مفاجئ وشديد، اضطراب الرؤية أو الكلام، أو ضعف وتنميل في أحد جانبي الجسم، ففي هذه الحالات يجب الحصول على تقييم طبي عاجل.

المصدر: مايو كلينك

الدوخة الشعور بالهبوط اسباب الدوخة طرق التغلب عليها دوخة هبوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

معرض دمنهور للكتاب

افتتاح الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب بمشاركة 25 دار نشر.. برنامج ثقافي وفني متنوع

انخفاض أسعار تجديد رخصة السيارة 2026.. إلغاء شرط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات

انخفاض أسعار تجديد رخصة السيارة 2026.. إلغاء شرط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات

جانب من اللقاء

محافظ القليوبية يناقش مخطط تحويل «القلج» إلى مدينة.. ويؤكد أهمية وضع رؤية عمرانية متكاملة للمنطقة

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد