إشادة دولية بجودة الملاعب والتنظيم.. نجاح جديد لمدينتي في استضافة ثاني بطولات جولة التطوير الآسيوية

اختتمت على ملاعب نادي مدينتي للجولف، اليوم الخميس، فعاليات ثاني بطولات جولة التطوير الآسيوية للجولف «Asian Development Tour»، والتي تمثل البطولة الرابعة عشرة ضمن سلسلة «جولف مصر»، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين من مختلف دول العالم، لتواصل مدينتي نجاحها في استضافة البطولات الدولية الكبرى، بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الأولى للجولة، التي أقيمت على نفس الملاعب خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت البطولة الثانية منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين، وسط مستويات فنية متميزة وحضور دولي واسع، إلى جانب إشادة المشاركين بجودة وتجهيزات ملاعب نادي مدينتي للجولف، ومستوى التنظيم الذي وفرته الجهات المنظمة. ويعكس نجاح البطولتين المتتاليتين قدرة نادي مدينتي للجولف على استضافة واستقبال البطولات الدولية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأكد عمر هشام طلعت أن استضافة نادي مدينتي للجولف لبطولتين متتاليتين من جولة التطوير الآسيوية خلال أسبوعين تمثل إضافة مهمة لمسيرة استضافة مصر للبطولات الدولية، وتسهم في تعزيز حضور مصر على خريطة رياضة الجولف العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة متميزة لسياحة الجولف واستضافة المنافسات الدولية.