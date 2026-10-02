بمشاركة خبراء من الجامعات المصرية.. جامعة كفر الشيخ تفتتح المؤتمر الأول لقسم جراحة القلب والصدر

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد، اليوم /الجمعة/، فعاليات "المؤتمر الأول لقسم جراحة القلب والصدر" بقاعة المؤتمرات بكلية الطب؛ بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء جراحة القلب والصدر والتخصصات الطبية ذات الصلة من مختلف الجامعات المصرية، وبحضور قيادات الجامعة وكلية الطب والمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء والباحثين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الاسبق ورئيس جامعة وادي النيل، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الحسيني جميل رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ورئيس المؤتمر الشرفي، والدكتور وائل الفقي، أستاذ جراحة القلب ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، إلى جانب عدد من أساتذة وأطباء جراحة القلب والصدر والتخصصات الطبية المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة - خلال كلمته - أن انعقاد المؤتمر الأول لقسم جراحة القلب والصدر يمثل بداية لمساحة جديدة للحوار العلمي وتبادل الخبرات، وفرصة لتحويل المعرفة إلى تعاون، والخبرة إلى تدريب، والبحث العلمي إلى أثر ملموس في حياة الإنسان.

وأوضح أن أهمية المؤتمرات الطبية لا تقتصر على المحاضرات العلمية، وإنما تمتد إلى ما تتيحه من فرص للنقاش وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب المختلفة وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الجامعات والمدارس العلمية، لافتا إلى أن جراحة القلب والصدر من التخصصات الدقيقة التي تتطلب علمًا متواصلًا وتدريبًا مستمرًا والعمل بروح الفريق والقدرة على اتخاذ القرار في بيئة طبية شديدة التعقيد.

وأشار إلى أن التعلم في التخصصات الطبية الدقيقة لا يتوقف بالحصول على الدرجة العلمية، وإنما يظل ممارسة مستمرة. وقال : " الطبيب مهما بلغت خبرته يظل في حاجة إلى الاطلاع على المستجدات العلمية ومراجعة ممارساته والاستفادة من خبرات زملائه ونقل خبراته إلى الأجيال الجديدة".

وأضاف الدكتور يحيى زكريا عيد أن الجامعة تواصل دعم منظومتها الأكاديمية والطبية بما يسهم في تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، داعيا شباب الأطباء إلى الاستفادة من المؤتمرات العلمية باعتبارها فرصة للسؤال والمناقشة وعرض التجارب والتعلم من الأساتذة والزملاء.