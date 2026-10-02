الزمالك يتحرك لحل أزمة عبد الحميد معالي في المحكمة الرياضية الدولية

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تقدم القلعة البيضاء باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ضد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر لصالح المغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق السابق، والذي يلزم الزمالك بسداد 611 ألف دولار للاعب.

الزمالك يتقدم باستئناف ضد عقوبة عبد الحميد معالي





ووشدد المصدر على أن النادي تقدم بالاستئناف في الموعد القانوني بعد صدور حكم للاعب .



وكان النادي تسلم حيثيات القرار يوم 31 أغسطس الماضي، فيما يمنح القرار الزمالك مهلة 21 يومًا من تاريخ استلام الحيثيات للتقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية.



وقام نادي الزمالك بسداد رسوم الاستئناف على القرار في الموعد المحدد، في إطار التحركات القانونية للحفاظ على حقوق النادي المالية والإدارية.



ويعمل مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية على إنهاء كافة القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والحفاظ على حقوق القلعة البيضاء في مختلف الملفات.