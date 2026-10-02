هل ارتفاع سرعة الترسيب يعني مرضًا خطيرًا؟.. حسام موافي يجيب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع سرعة الترسيب في الدم لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض خطير، موضحًا أن التحليل قد يرتفع في عدد من الحالات المرضية، خاصة المرتبطة بالالتهابات المزمنة وبعض أمراض الدم.

وأوضح موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سرعة الترسيب تعد مؤشرًا طبيًا مهمًا، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد طبيعة المرض أو تشخيص حالة معينة.

وشدد على ضرورة عدم الشعور بالقلق بمجرد ظهور نتيجة مرتفعة في التحليل، مؤكدًا أن تفسير النتيجة يجب أن يتم من خلال الطبيب المختص، وبالاعتماد على الحالة الصحية للمريض والأعراض المصاحبة ونتائج الفحوصات الأخرى.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن تقييم سرعة الترسيب في سياق الحالة الصحية بشكل كامل يساعد الطبيب على تحديد دلالتها ومدى الحاجة إلى إجراء فحوصات إضافية.