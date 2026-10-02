اتهام خطير يهز واشنطن.. موظف بوزارة الطاقة الأمريكية مشتبه في دعمه للحوثيين

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على موظف في وزارة الطاقة الأمريكية للاشتباه في تقديمه المساعدة لقوات الحوثي المتمركزة في اليمن.

والمشتبه به هو أشتون حامد العبودي، وهو مهندس كهرباء يبلغ من العمر 51 عاماً ومقيم في واشنطن؛ حيث يُشتبه في قيامه بشراء مواد لتصنيع متفجرات منزلياً ونقلها معه إلى اليمن.

ووفقاً لتقرير بثته شبكة "سي بي إس" (CBS)، استخدم الرجل في سبتمبر الماضي جواز سفر خاصاً كان قد مُنح له إبان فترة عمله مع الجيش الأمريكي.

وعند عودته، أبلغ السلطات بأن الغرض من الرحلة كان الإشراف على أنظمة دفاعية وأنه أُرسل في مهمة رسمية؛ إلا أنه عند استدعاء رؤسائه في العمل للإدلاء بشهادتهم أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي، أفادوا بعدم وجود أي مهمة من هذا القبيل.