محطته الثانية.. عرض «اللبيس» يواصل جولاته الخارجية بمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي

واصلت فرقة اتجاهات للفنون جولاتها الخارجية بالعرض المسرحي «اللبيس»، من خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي بالمملكة المغربية، حيث قدمت الفرقة العرض على مدار ليلتين متتاليتين على مسرحين مختلفين.

وأقيمت عروض «اللبيس» في كل من المركب الثقافي عبد الصمد الكنفاوي والمركب الثقافي سيدي بليوط، وسط حضور جماهيري وتفاعل مع العرض الذي يمثل المحطة الثانية في جولاته العربية والدولية.

وتأتي المشاركة المغربية بعد الجولة الأولى للعرض في الجمهورية التونسية، ليواصل «اللبيس» رحلته خارج مصر، مع تطلع فريق العمل إلى تقديم العرض في عدد من الدول خلال الجولات المقبلة.

والعرض المسرحي «اللَّبيس» مأخوذ عن «أغنية البجعة» للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، من كتابة رامي عبد المقصود، وسينوغرافيا أبو بكر الشريف، وتأليف موسيقي محمد خالد، ومخرج منفذ رشيد بن عربية، وإخراج محمد فاضل القباني.

وتسعى فرقة اتجاهات للفنون من خلال هذه الجولات إلى تعزيز حضور المسرح المصري في المحافل والمهرجانات العربية والدولية، وفتح مساحات جديدة للتواصل والتبادل الفني بين التجارب المسرحية المختلفة.

ومن المقرر أن تواصل الفرقة العمل على جولات جديدة للعرض خلال الفترة المقبلة، ضمن مسار دولي يطمح فريق «اللَّبيس» من خلاله إلى الوصول إلى جمهور جديد في عدد من الدول العربية والأجنبية.