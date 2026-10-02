وزير الصحة: متوسط عمر المصريين ارتفع إلى 72 عامًا.. ومصر تمتلك نحو 147 ألف سرير صحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تحسين الخدمات الصحية والوقائية انعكس على عدد من المؤشرات المتعلقة بصحة المواطنين، من بينها ارتفاع متوسط العمر المتوقع في مصر إلى نحو 72 عامًا، مقارنة بنحو 70 عامًا في عام 2014.

زيادة متوسط عمر الإنسان

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الهدف لم يعد فقط زيادة متوسط عمر الإنسان، وإنما الوصول إلى ما يعرف بـ«Healthy Longevity»، أي أن يعيش الإنسان عمرًا أطول مع التمتع بصحة جيدة وقدرة مناسبة على ممارسة حياته.

وأوضح أن كل مرحلة عمرية لها تحدياتها الصحية الخاصة، وهو ما يتطلب استعداد الدولة لتوفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المراحل العمرية.

تحسين الوقاية والخدمات الصحية

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن تحسين الوقاية والخدمات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض يسهم في رفع متوسط العمر المتوقع، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يجب أن يتواكب مع التغيرات الديموغرافية واحتياجات المجتمع.

حجم البنية التحتية الصحية

وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة عن حجم البنية التحتية الصحية في مصر، موضحًا أن إجمالي المنشآت الصحية بمختلف القطاعات، بما يشمل القطاع الحكومي والجامعي والخاص والمجتمع المدني، يصل إلى نحو 1839 مستشفى، بإجمالي يقارب 147 ألف سرير.

وأضاف أن مصر تمتلك نحو 5400 وحدة للرعاية الصحية الأساسية، مشيرًا إلى أن وحدات الرعاية الأولية تمثل عنصرًا أساسيًا في المنظومة الصحية، خاصة أنها تنتشر داخل القرى والمراكز، وتوفر نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع الخدمات الصحية.

تحسين كفاءة الكوادر الطبية

وأكد أن حجم البنية التحتية الصحية في مصر يعكس طبيعة الدولة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير المنشآت والخدمات، بالتوازي مع تحسين كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير منظومة البيانات والمعلومات الصحية.