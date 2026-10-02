وزير الصحة: عمليات القلب المفتوح والقسطرة وصلت لمحافظات الصعيد والأقاليم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية أصبح أحد المحاور الرئيسية للعمل داخل منظومة الصحة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة في المحافظات بدلًا من اضطرار المواطنين إلى الانتقال للقاهرة للحصول عليها.

التوجه للقاهرة لإجراء عمليات القسطرة

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن المواطن في المنيا أو قنا أو سوهاج لم يعد مضطرًا إلى التوجه للقاهرة لإجراء عمليات القسطرة أو جراحات القلب المفتوح أو بعض العمليات المتخصصة.

وأضاف: «ما عادش الكلام ده»، مشيرًا إلى وجود عمليات قلب مفتوح في مطروح، وإجراء عمليات في العدوة وبني مزار، إلى جانب خدمات وعمليات متخصصة في جرجا وأسوان والأقصر، فضلًا عن محافظات أخرى.

الفوارق الجغرافية في الحصول على الخدمات

وأوضح أن هذا التطور يأتي في إطار العمل على تحقيق المساواة والعدالة في تقديم الخدمات الصحية بين مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل الفوارق الجغرافية في الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن ما تحقق حتى الآن لا يعني الوصول إلى الوضع المثالي، قائلًا إنه لا يتحدث عن «المدينة الفاضلة»، وإنما عن حجم ما تم إنجازه بالفعل خلال السنوات الماضية.

العمل مستمر لتحسين الأداء بصورة متواصلة

وأضاف أن ما تحقق يمثل جزءًا من المستهدف، وقد يقدر بنسب مختلفة من حجم الطموحات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الطريق لا يزال طويلًا والتحديات كبيرة، وأن العمل مستمر لتحسين الأداء بصورة متواصلة.

خدمات صحية مهمة

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، أشار وزير الصحة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية، مستشهدًا بعدد من المؤسسات والمراكز الأهلية التي تقدم خدمات صحية مهمة، مؤكدًا أن مصر تمتلك نماذج ناجحة يمكن البناء عليها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.