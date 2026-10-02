نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالوادي الجديد ويشيد بانتظام العمل والخدمات

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية موسعة على مدار يومين بمحافظة الوادي الجديد، شملت مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى صدر الخارجة وعيادة النصر الشاملة للتأمين الصحي ومركز رعاية الأمومة والطفولة ووحدتي طب أسرة المنيرة وبورسعيد التابعتين لإدارة الخارجة الصحية، بمشاركة فريق من الطب الوقائي وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبدأ نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى الخارجة التخصصي حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية وعيادة العلاج على نفقة الدولة واستمع إلى عدد من المواطنين لاستطلاع مدى رضاهم عن الخدمات وكلف وكيل الوزارة بالمحافظة بمتابعة تلك الحالات والتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة، كما تفقد قسم الأشعة ووحدة الماموجرام وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة مؤكدا ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وصرف المضادات الحيوية وفق البروتوكولات العلمية المعتمدة.

معدلات إجراء العمليات

واطلع الدكتور عمرو قنديل، على قسم الغسيل الكلوي ونتائج فحوصات المرضى ووجه بزيادة معدلات إجراء العمليات للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الجراحية ويقلل الحاجة إلى الانتظار أو الانتقال إلى منشآت أخرى مختتما جولته بالإشادة بجهود إدارة المستشفى والعاملين بها.

وتفقد نائب الوزير مستشفى صدر الخارجة حيث تابع قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، كما تفقد قسمي الأشعة والرعاية المركزة والقسم الداخلي، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة الدقيقة للمرضى وانتظام تقديم الخدمات ثم زار عيادة النصر الشاملة للتأمين الصحي فتفقد العيادات الخارجية والصيدلية، وتحدث إلى عدد من المواطنين، مشيدا بمستوى الأداء ومقدما الشكر للعاملين على جهودهم.

كما تفقد مركز رعاية الأمومة والطفولة حيث تابع العمل بالاستقبال وعيادة الأسنان والمبادرات الصحية ووجه بمتابعة الحالات الإيجابية والتأكد من حصولها على الخدمات اللازمة واطمأن على انتظام العمل بمكتب التطعيمات وتغطية المستهدف مشددا على أهمية استمرار المتابعة لضمان حصول الأطفال على التطعيمات المقررة وفق الجدول القومي.

وانتقل إلى وحدتي طب أسرة المنيرة وبورسعيد حيث تابع انتظام العمل ومستوى الخدمات وتفقد الصيدلية وغرف التطعيمات والمشورة وقسم الاستقبال والطوارئ موجها بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات والتعامل مع حالات الطوارئ وفق الإمكانات المتاحة مع سرعة تحويل الحالات التي تستدعي مستوى أعلى من الرعاية.

وأكد نائب الوزير استمرار الجولات الميدانية على المنشآت الصحية بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام العمل والاستماع إلى المواطنين والتعامل الفوري مع أي تحديات بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بالقرب من محل إقامتهم.

وفي ختام جولته عقد اجتماعا مع الدكتور حسام الدين صفوت مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، حيث استمع إلى تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات وموقف اعتماد منشآت الرعاية الأولية وخدمة صرف العلاج على نفقة الدولة والأعمال الوقائية، وأوصى بصرف مكافأة لمدير الوقائي بالمديرية وفرق الترصد والأمراض المعدية وصحة البيئة والصحة المهنية والمعمل المشترك على مستوى الإدارات ومنشآت الرعاية الأولية.

ووجه نائب وزير الصحة والسكان، بالعمل على زيادة معدلات التردد على الوحدات الصحية والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين، مقدما الشكر لمدير المديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية على الجهد المبذول والتحسن الملحوظ، مؤكدا حرص الوزارة على الاستماع إلى المواطنين وتسهيل تلقيهم الخدمات الصحية بجودة عالية.