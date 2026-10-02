5 أنماط .. كيف تتجنب الإصابة بارتفاع الكوليسترول ومضاعفاته؟

حذرت وزارة الصحة والسكان ، في منشور توعوي لها من خطورة ارتفاع مستويات الكوليسترول ، التي تؤدي الي أضرار صحية كبيرة على صحة الإنسان والتي يمكن تفاديها بمجموعة من الإجراءات الصحية البسيطة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الكوليسترول المرتفع من الممكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين ، لكن اختياراتك اليومية “تقدر تفرق”.

كيف تتجنب ارتفاع الكوليسترول؟

وقدمت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله مجموعة من الأنماط الصحية الصحيحة لتفادي ارتفاع الكوليسترول والتي تمثلت في التالي :-

استبدل الوجبات السريعة باختيارات صحية ومتوازنة.

اهتم بشرب المياه.

اجعل الفواكه والخضروات جزءا أساسيا من أكلك.

قلل الأطعمة المليئة بالدهون.

ابدأ بخطوة بسيطة النهاردة.. واهتم بصحة قلبك قبل ما المشكلة تبدأ.



وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ، سرعة النزول للكشف والاطمئنان علي صحتهم بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.