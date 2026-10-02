علي غير المتوقع .. الصحة تحذر من استخدام زيت جوز الهند

في إطار المنشورات الدورية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين ، نشر المعهد القومي للتغذية التابع للمعاهد والمستشفيات التعليمية ، منشوراً توعوياً عن استخدمات زيت جوز الهند والكميات والبدائل المتاحة .

وقال المعهد من خلال منشوراً توعوياً له ، أن الشائع عند نا الكثير من المواطنين أن زيت جوز الهند هو الخيار الصحي الأفضل لكل الاستخدامات، لكن الحقيقة إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة.

أضرار زيت جوز الهند

وتابع المعهد : كونه مصدر نباتي هذا لايعني أنه بديل مفتوح بدون حساب، فالإفراط في تناوله من الممكن أن يؤدي الي رفع مستويات الكوليسترول ويزيد العبء على صحة القلب، والأفضل دائمًا الموازنة بينه وبين الزيوت النباتية غير المشبعة زي زيت الزيتون.

وأختتم المعهد رسالته التوعوية قائلاً : الفكرة مش إننا نمنع زيت جوز الهند تمامًا، لكن نستهلكه باعتدال وننوّع بين مصادر الدهون، لأن التنويع والاعتدال هما سر الصحة المستدامة.