ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ إيبولا في الكونغو لـ 4018 حالة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 8224 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 4018 وفاة، وذلك منذ تفشي الموجة الجديدة للوباء في مايو الماضي.

وذكرت البيانات الكونغولية بأن 2121 شخصاً تعافوا من المرض حتى الآن، بينما بلغت نسبة الوفيات بين المصابين نحو 48.4%، في مؤشر على ارتفاع معدل الوفيات المرتبط بالوباء.

كما إنتشر المرض في 63 منطقة في سبع مقاطعات بالبلاد، وسط جهود صحية لاحتواء انتشار الفيروس والحد من انتقال العدوى.

وشددت السلطات على عدم وجود علاج أو لقاح معتمد حتى الآن ضد سلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا، التي تشكل محور التفشي الحالي.

وكانت الموجة الجديدة قد ظهرت للمرة الأولى في مقاطعة إيتوري، حيث تواصل الفرق الصحية العمل على تعزيز قدراتها الميدانية واحتواء انتشار الفيروس.

