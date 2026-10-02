محافظ بورسعيد: مواجهة الشائعات بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الوعي المجتمعي والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، تؤكد ضرورة تعزيز وعي المواطنين والتعامل الواعي مع ما يتم تداوله من معلومات وأخبار عبر مختلف وسائل التواصل المختلفة

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو إعادة تداولها قبل التحقق من صحتها، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستلزم قدرًا أكبر من الوعي والمسؤولية في التعامل معها

محافظ بورسعيد: وعي المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات

وأوضح أبو ليمون أن مواجهة الشائعات تبدأ بالمعلومة الصحيحة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تحرص على إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروعات والقرارات والخدمات من خلال القنوات الرسمية، بما يتيح للمواطن الحصول على المعلومة من مصدرها المباشر

وأشار المحافظ إلى أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على الوعي المجتمعي، داعيًا إلى عدم تداول أي محتوى يثير البلبلة أو يعتمد على معلومات غير موثقة، والرجوع إلى الصفحات والمنصات الرسمية لمحافظة بورسعيد والجهات الحكومية المعنية للتأكد من حقيقة ما يتم تداوله.

وأكد إبراهيم أبو ليمون أن العمل على رفع الوعي ونشر المعلومة الدقيقة مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الشائعات لا تعتمد فقط على الرد عليها، وإنما تبدأ بتعزيز ثقافة التحقق، وترسيخ الاعتماد على المصادر الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه