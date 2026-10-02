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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد: الفائزات برحلات عمرة مجانية من تحيا مصر يتوجهن للسعودية

الفائزات برحلات عمرة مجانية
الفائزات برحلات عمرة مجانية
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، توجه خمسة مواطنين من أبناء المحافظة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعد تسلمهم رحلات العمرة المجانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، وذلك في إطار دعم المواطنين وتقديم أوجه الرعاية والمساندة لهم، وبما يعكس الاهتمام بالجانب الإنساني والمجتمعي.

محافظ بورسعيد يتابع توجه 5 مواطنين من أبناء المحافظة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة

وكان محافظ بورسعيد قد سلم المواطنين منح العمرة المجانية، وحرص المحافظ على تهنئتهم بهذه المنح متمنيًا لهم عمرة مقبولة وعودة سالمين إلى ذويهم.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، مؤكدين أن هذه الرحلات تمثل لهم فرصة لتحقيق أمنية غالية مقدمين خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد وصندوق «تحيا مصر» على ما قدموه من دعم ومساندة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به صندوق «تحيا مصر» في مساندة المواطنين، وما يقدمه من مبادرات ومنح وبرامج تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أوجه متعددة من المساندة، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق مع الصندوق ومختلف مؤسسات المجتمع، بما يسهم في توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

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