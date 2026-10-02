حماية بورسعيد المدنية تعاود عمليات التبريد بحريق ميدان الساعة بعد تجدد تصاعد الأدخنة

شهد ميدان الساعة على مدخل بورسعيد الجنوبي تصاعد الأدخنة من آثار حريق، بعد ساعات من إخماده، نتيجة تأثير نشاط الرياح على بقايا الحريق، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للتعامل الفوري مع الموقف وإجراء أعمال التبريد اللازمة.

حماية بورسعيد المدنية تعاود عمليات التبريد بحريق ميدان الساعة بعد تجدد تصاعد الادخنة

وشهدت الواقعة تواجد محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، ميدانيًا لمتابعة تداعيات تصاعد الأدخنة بميدان الساعة، وتواجد في موقع الحريق لحظة بلحظة، بالتزامن مع انتقال قوات الحماية المدنية بكامل جاهزيتها، حيث تعاملت مع الحريق المحدود وأجرت أعمال التبريد وتأمين الموقع.

وكان قد شهد ميدان الساعة في محافظة بورسعيد، ظهر اليوم، حريقًا في المجسم الذي يبلغ طوله 15 مترًا، وانتقل العميد عبد الله سعادة ورجال إدارة الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنوا من خلال سيارات الإطفاء المتطورة من السيطرة على ألسنة اللهب وتبريد الحريق بشكل كامل، دون وقوع أي إصابات.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ميدانيًا آثار الحريق، ووجه على الفور بتطوير ميدان الساعة وإعادة تأهيله، قبل أن تتجدد الأدخنة مرة أخرى نتيجة نشاط الرياح، لتتدخل قوات الحماية المدنية وتتعامل معها وتنفذ أعمال التبريد اللازمة، مع تأمين الموقع بالكامل.