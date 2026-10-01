محافظ بورسعيد يؤكد دعم ذوي الهمم وتوفير بيئة مناسبة تلبي احتياجاتهم وتدعم الأنشطة والخدمات المقدمة لهم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مقر جمعية «نور الرحمن» لذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة أوضاع الجمعيات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الهمم، والعمل على دعمها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ، ومدير جمعية نور الرحمن لذوي الهمم

محافظ بورسعيد يتفقد مقر جمعية نور الرحمن لذوي الهمم بحي العرب..

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة عمل الجمعية والخدمات والأنشطة التي تقدمها لذوي الهمم، واطلع على احتياجاتها الحالية والتحديات المتعلقة بالمقر، مؤكدًا أهمية توفير بيئة مناسبة تتيح للجمعية القيام بدورها بصورة أفضل

ووجه محافظ بورسعيد بإعداد وعرض موقف متكامل للجمعية، يتضمن احتياجاتها وإمكانات تطوير مقرها الحالي، مع بحث إمكانية توفير مقر بديل حال تعذر تحقيق متطلبات التطوير، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لذوي الهمم

وأكد المحافظ أن دعم ذوي الهمم يمثل أولوية، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم اللازمة للجمعيات والمؤسسات المعنية بهم، بما يضمن توفير بيئة ملائمة لرعايتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع